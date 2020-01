De Peterborough, Ontario--(Newsfile Corp. - jueves, enero 23, 2020) - Rainmaker Worldwide Inc. (OTC Pink: RAKR) anuncia el nombramiento de Webbs Hill Partners y su socio gerente, ex GE Chief Investment Officer Aris Kekedjian como asesor estratégico efectivo el 22 de enero de 2020.





Aris Kekedjian

La experiencia de Sr. Aris Kekedjian abarca 30 años con General Electric Company, donde recientemente se desempeñó como Chief Investment Officer. Él tiene una amplia experiencia en la construcción y explotación de las plataformas internacionales de toda Europa y Oriente Medio y ha ejecutado las M&A transacciones con un valor combinado de más de US$300B. Estos incluyen los $30B fusión entre GE Oil & Gas y Baker Hughes, una de las más completas reestructuraciones en la industria de servicios financieros. Kekedjian ha llevado a adquisiciones en tecnologías disruptivas en la Internet de las cosas industriales (IIoT), impresión en 3D y las ciencias de la vida. En concreto, recientemente Kekedjian orquestó la $1,65B adquisición de LM a la energía eólica, el $3,25 b venta de GE Distributed Power y los $3.4B ADQUISICIÓN DE GE Water y tecnologías de proceso por Suez Environment y la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

El nombramiento de Webbs Hill Partners viene en los talones de la UE ganadora Rainmaker Horizonte 2020 subvención para proyectos por valor de $2,5 millones para desarrollar un 100% renovable agua-agua la solución en las Islas Canarias. Rainmaker Worldwide Inc. ha desarrollado dos rentable, escalable y móvil agua-as-a-Service (WAAS) sistemas que utilizan tecnología patentada para extraer agua potable fresca desde la atmósfera o a partir de la sal y el agua contaminada con las fuentes renovables de energía. Este enfoque flexible del siglo XXI la humanidad direcciones disparidad agua retos con soluciones sostenibles en una variedad de situaciones complejas.





Mobile and Scalable Water-as-a-Service (WaaS) System

Mobile and Scalable Water-as-a-Service (WaaS) System - Dutch Military

"Estoy muy entusiasmado de trabajar con Aris para impulsar el valor para el accionista y construir el estado del arte de los sistemas WaaS para satisfacer la creciente demanda mundial de agua potable", dice Michael Skinner, Rainmaker CEO.

"Mi meta es lanzar Rainmaker como una compañía global del agua mediante la identificación de socios estratégicos, canales de distribución y las transacciones para comercializar las capacidades únicas de Rainmaker", dice Kekedjian. "Aris es la experiencia de liderazgo a través de múltiples industrias pertinentes, redes globales y M&un historial en el agua, la energía renovable y sectores de energía distribuida hace de él un compañero perfecto para ayudar a cumplir el Rainmaker visión y escalar nuestro negocio", dijo Michael O'Connor, Rainmaker Presidente Ejecutivo.

Rainmaker Worldwide Inc. es una compañía que cotiza en bolsa con sede en Peterborough, Canadá con una innovación y centro de fabricación en Rotterdam, Países Bajos. Símbolo (OTC: RAKR rosa).

Acerca de Rainmaker Worldwide Inc.

Rainmaker Worldwide Inc. (OTC: RAKR ROSA) tiene su sede en Peterborough, Canadá, con una innovación y centro de fabricación en Rotterdam, Países Bajos. Nuestra patentada tecnología de agua proporciona agua potable a escala económica donde se necesite.

Nuestros principales mercados mundiales son:

El sector humanitario donde estamos ayudando a llevar agua potable a más de 800 millones de personas que viven sin acceso a agua limpia. El sector comercial, con un enfoque sobre el petróleo y el gas, la agroalimentación y la minería, que necesita una rentable solución respetuosa con el medio ambiente para la limpieza de sus aguas residuales.

Rainmaker genera dos tipos de energía eficiente, tecnologías productoras de agua dulce:

Aire-Agua, que cosecha agua dulce desde el aire. Agua-Agua, que transforma el agua de mar o agua contaminada en agua potable.

La tecnología es tanto el viento y la energía solar, se puede implementar en cualquier lugar, y no deja huellas de carbono. También ofrecemos opciones para híbridos, grid y diesel modelos.

Aire-Agua unidades están disponibles en tres tamaños estándar, produciendo 5.000, 10.000 o 20.000 litros de agua potable por unidad por día. Agua-Agua unidades también están disponibles en tres tamaños estándar de producir 37.500, 75.000 o 150.000 litros por unidad por día. En el sector humanitario, tecnología Rainmaker es adecuado para comunidades de 200 a 30.000 personas, dependiendo del número de unidades desplegadas.

Nuestra meta es convertirnos en un líder mundial en la solución de la crisis mundial del agua. Sencillamente, estamos creando, agua potable segura donde existe poca o ninguna. Los interesados pueden acceder a información adicional acerca de Rainmaker en el sitio web de la compañía ubicada en http://www.rainmakerww.com Símbolo (OTC: RAKR rosa).

