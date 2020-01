Ehemalige GE Chief Investment Officer Joins Rainmaker als strategischer BeraterDGAP-News: Rainmaker Worldwide Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Ehemalige GE Chief Investment Officer Joins Rainmaker als strategischer Berater23.01.2020 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Peterborough, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 23. Januar 2020) - Rainmaker Worldwide Inc (OTC Pink: RAKR) kündigt die Ernennung von Webbs Hill Partner und Managing Partner, vormals GE Chief Investment Officer Aris Kekedjian als strategischer Berater 22. Januar 2020 wirksam.Cannot view this image? Speziell Kekedjian vor kurzem orchestriert die $ 1,65 B Erwerb von LM Windkraft, die $ 3,25 B Verkauf von GE Distributed Power und der $ 3.4B Erwerb der GE Wasser- und Verfahrenstechnologien von Suez Klima und die Caisse de Dépôt et Placement du Québec (Cdpq).Die Ernennung von Webbs Hill Partner kommt auf die Fersen von Rainmaker Gewinnen der EU Horizont 2020 Zuschüsse im Wert von $ 2.500.000 100% erneuerbaren Wasser - Wasser Lösung auf den Kanarischen Inseln zu entwickeln. Rainmaker Worldwide Inc. hat zwei kostengünstige, mobile und skalierbare Wasser-as-a-Service (WAAS) Systeme mit proprietärer Technologie frisches Trinkwasser aus der Atmosphäre oder von Salz zu extrahieren und die Nutzung erneuerbarer Energien verunreinigtes Wasser entwickelt. Das 21. Jahrhundert flexible Ansatz der Menschheit wasser Disparität Herausforderungen mit nachhaltigen Lösungen in einer Vielzahl von komplexen Szenarien.Cannot view this image? "Aris-führung Erfahrung auf mehreren relevanten Branchen, globale Netzwerke und M&A-track record in Wasser, erneuerbare Energien und Distributed Power Sektoren macht ihn zu einem idealen Partner, um zu helfen, die Rainmaker Vision erfüllen und unser Geschäft", sagte Michael O'Connor, Rainmaker Executive Chairman.Rainmaker Worldwide Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Peterborough, Kanada mit einem Innovations- und Manufacturing Center in Rotterdam, Niederlande. Symbol (OTC Pink: RAKR).Über Rainmaker Worldwide Inc.Rainmaker Worldwide Inc (OTC Pink: RAKR) in Peterborough, Kanada gehabt wird, mit einer Innovation und Manufacturing Center in Rotterdam, Niederlande. Unsere patentierte Technologie bietet Wasser sparsam Trinkwasser an Skala, wo sie gerade benötigt wird.Unsere wichtigsten Märkte sind:1.Im humanitären Bereich, wo wir helfen Trinkwasser auf über 800 Millionen Menschen, die ohne Zugang zu sauberem Wasser haben.2.Im kommerziellen Bereich mit einem Fokus auf Öl und Gas, Landwirtschaft und Bergbau, die eine kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für ihr Abwasser reinigung.Rainmaker baut zwei Arten von energie-effizienten, frisches Wasser-produzierenden Technologien:1.Luft-zu-Wasser, das Ernten von frischem Wasser aus der Luft.2.Wasser - Wasser, das Meerwasser oder verschmutztes Wasser in Trinkwasser.Die Technologie ist sowohl Wind- und Solarenergie, ist überall einsetzbar, und hinterlässt keine Spuren. Wir bieten auch Optionen für Hybrid-, Grid- und Diesel angetriebenen Modellen.Luft-zu-Wasser Einheiten sind in drei Größen erhältlich, produziert 5.000, 10.000 oder 20.000 Liter Trinkwasser pro Tag. Wasser - Wasser Einheiten gibt es auch in drei Standardgrößen produziert 37.500, 75.000 oder 150.000 Liter pro Einheit pro Tag zur Verfügung. Im humanitären Bereich, Rainmaker Technologie ist geeignet für Gemeinschaften von 200 bis 30.000 Menschen, je nach Anzahl der Einheiten eingesetzt.Unser Ziel ist es, ein weltweit führender Anbieter für die Lösung der weltweiten Wasserkrise zu werden. Einfach gesagt, wir schaffen die Sichere, Trinkwasser, wo wenig oder keine vorhanden ist. Interessierte können sich auf zusätzliche Informationen über Rainmaker auf der Website des Unternehmens unter http://www.rainmakerww.com Symbol (OTC Pink: RAKR).Zukunftsgerichtete AussagenManche Fragen, die in dieser Mitteilung erörterten enthalten Aussagen, Einschätzungen und Prognosen über das Wachstum des Geschäfts von Rainmaker, mögliche Partnerschaften und/oder Kunden und damit verbundene Geschäfts Strategie. Solche Aussagen Einschätzungen und Prognosen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können von Zeit zu Zeit auftauchen. Rainmaker's übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, unabhängig davon, ob dies aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder in anderer Weise. Der Empfänger dieser Informationen wird gewarnt nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Rainmaker Worldwide Inc. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Rainmaker Worldwide Inc. Michael Skinner, CEO info@rainmakerww.com +1-877-334-3820