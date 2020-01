ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise und sein britischer Branchennachbar Vodafone arbeiten bei Geschäftskunden zusammen. Man habe eine Partnerschaft vereinbart, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten sei, teilte der zweitgrößte Schweizer Telekomkonzern am Donnerstag mit. Finanzielle Details gab Sunrise keine bekannt.



Damit könnten Firmenkunden von Sunrise eine Reihe von Vodafone-Geschäftskundendienstleistungen in Anspruch nehmen. Darunter seien Mobilfunkdienste, Roaming und der zentrale Einkauf.



Im Laufe der Zeit wollen Sunrise und Vodafone ihre Geschäftsbeziehung ausbauen, um Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus Festnetz- und Mobilfunk-Bündelangebote machen zu können. Dies gilt auch für die neue ultraschnelle Mobilfunktechnik 5G.



Vodafone hat laut den Angaben Handynetze in 24 Ländern und Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern in weiteren 41 Ländern. Im Festnetz ist Vodafone in 19 Ländern aktiv./jb/rw/AWP/fba/stw

