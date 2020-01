=== 06:50 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 07:30 CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss Jahrestreffen (seit 21.1.), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Scholz, US-Finanzminister Mnuchin, IWF-Chefin Georgiewa und EZB-Chefin Lagarde an der Diskussion zum "Global Economic Outlook" (11:30), Davos 08:00 DE/Verband kommunaler Unternehmen (VKU), PG zum Kohleausstiegsgesetz, Berlin 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, Essen *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 zuvor: 50,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,2 zuvor: 43,7 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,7 zuvor: 46,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,1 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 50,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 47,5 11:00 DE/IG Metall, Jahres-PK, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 AT/AMS AG, ao HV, Thema u.a. Erhöhung des Grundkapitals, Premstätten *** 13:30 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York 14:00 DE/SPD-Fraktion, Klausurtagung zum Thema: "Sozialer Klimaschutz", Nürnberg *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -3,9 Punkte zuvor: -3,4 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,4 *** - TR/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, anschließend gemeinsame PK, Istanbul - FR/Kabinett, voraussichtlich Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform, Paris - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Fitch), Slowakei (S&P), Finnland (Moody's und Fitch), Tschechien (Fitch) - Verkürzter Börsenhandel Hongkong - Börsenfeiertag Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2020 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.