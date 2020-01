Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute unter anderem die Lufthansa. Die Aktie war in den vergangenen Monaten gehörig unter die Räder gekommen. Heute geht es aufwärts. Das liegt an IPO-Plänen für die Catering-Sparte. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Fokus. Die Nachrichtenlage ist aktuell allerdings positiv. Der Konzern richtet sich stark auf Asien und ?New Mobility?. In Letzterem hat der Zahlungsabwickler nun eine weitere strategische Partnerschaft geschlossen.