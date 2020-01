HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 305 Euro angehoben. Der Ausrüster der Halbleiterbranche habe ein schwach begonnenes Jahr 2019 mit einer beachtlichen Leistung beendet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren dürften Wachstumstreiber wie die EUV-Technologie, der Mobilfunkstandard 5G und die sich andeutende Erholung im Speicherchipmarkt für Dynamik sorgen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 14:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 14:55 / MEZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



NL0010273215

ASML-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de