Die spektakulärste Überlegung zeichnet sich im Automarkt ab. DAIMLER gerät gegenüber BMW und VW ins Hintertreffen. Die Qualität des Chefs hatten wir bereits infrage gestellt. Nun wird es noch spannend: Wer ist das bessere Investment, DAIMLER oder Großaktionär GEELY? China ist derzeit bestenfalls für billige Elektroautos bekannt. Das passt nicht zum globalen Führungsanspruch der Volksrepublik. Im Luxussegment dagegen ist DAIMLER und "Made in Germany" das Maß aller Dinge. GEELY - mit der Beteiligung an DAIMLER und Co - ist Chinas Einfallstor, um das zu ändern, um "Made in China" als Prädikat bei Luxuskarossen zu etablieren, mit Abstrahleffekten auf andere Industrien.



Die Blaupause dafür ist DAIMLERs defizitäre Marke Smart. Ab 2022 wird der Kleinwagen als reiner Stromer für den Weltmarkt nur noch in China vom Band laufen, in einem Joint Venture zwischen DAIMLER und GEELY. Konzept und Design bleiben in Stuttgart, der Rest geht nach China, ganz nach dem Vorbild von APPLE - designed by DAIMLER in Schwaben, assembled in China. Mit der VOLVO-Tochter Polestar ist GEELY schon weiter. Die ersten E-Fahrzeuge der Oberklasse-Marke laufen in Chengdu bereits vom Band.



Die jüngsten Gerüchte von der Insel bekräftigen diese Einschätzung: GEELY prüft offensichtlich den Einstieg bei James Bonds Lieblingsmarke Aston Martin und landet damit womöglich den nächsten Coup in der absoluten Luxusklasse, à la FERRARI oder Maserati.



Was folgt daraus? Bei DAIMLER die Aussicht, dass sich mit Produktionsverlagerungen mittelfristig die aktuell schwachen Margen aufbessern lassen. Ausschließlich via E-Autos made in China. GEELY hat dafür eine Sonderrolle: Im Börsenwert von aktuell nur 17 Mrd. € bei 14 Mrd. € geschätztem Umsatz, aber einem umfangreichen Portfolio, geht es um die Einschätzung der GEELY-Strategie.



