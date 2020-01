Der Kohleausstieg beschert Braunkohleunternehmen Milliardenentschädigungen. Die Geldgeschenke könnten aber ein Fall für die EU-Kommission werden. Ein Experte für Beihilfenrecht erklärt, wann Zahlungen zulässig sind.

Matthias Nordmann ist Partner im Münchener Büro von Dentons. Seine Spezialgebiete sind Kartellrecht und EU-Beihilfenrecht.

WirtschaftsWoche: Die Bundesregierung will im Zuge des Kohleausstiegs Unternehmen aus der Braunkohle-Bereich mit 4,35 Milliarden Euro entschädigen. Konkurrenz-Unternehmen aus der Steinkohle kritisieren bereits die üppige Entschädigung, von der diese nicht profitieren. Können die Entschädigungszahlungen zu Marktverzerrungen innerhalb Deutschlands und der EU führen?Matthias Nordmann: Es gab bereits 2016 einen vergleichbaren Fall, in denen die Betreiber Vattenfall, RWE und Mibrag für die Abschaltung einzelner Braunkohlekraftwerksblöcken Entschädigungszahlungen bekommen haben. Zu diesem Fall gibt es auch bereits eine Entscheidung der Europäischen Kommission. Die Kommission hat in diesem Fall überprüft, ob der Eingriff in den Wettbewerb durch diese Geldgeschenke verhältnismäßig ist. Die EU-Kommission hat damals entschieden, dass derartige Entschädigungszahlungen eine Beihilfe darstellen. Dennoch war die Kommission der Meinung, dass diese Beihilfen den Markt nicht übermäßig verzerren würden. Das lag auch daran, dass die damals stillgelegten Braunkohlekraftwerksblöcke nur 2,5 Prozent der deutschen Energieversorgung ausgemacht haben.

Beim nun beschlossenen Kohleausstieg handelt es sich mit einem Anteil von rund 20 Prozent Braunkohle am deutschen Energiemix aber um eine ganz andere Größenordnung. Könnte die EU-Kommission ...

