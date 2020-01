München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Israel: Geschichte einer VersöhnungEndlich Hilfe - und das ausgerechnet aus dem Land der Täter. Als dieHandwerker aus Sachsen zum ersten Mal vor der Tür stehen, um seinekleine Wohnung zu renovieren, ist Josef Aaron irritiert und erstaunt.Heute sind der 83-jährige Holocaust-Überlebende und die sächsischenHandwerker Freunde geworden. Weil viele Holocaustüberlebende in Armutleben, reisen jedes Jahr Trockenbauer, Fliesenleger, Maler undKlempner aus Sachsen nach Israel, um Wohnungen zu renovieren. Dafüropfern sie ihren Urlaub, finanzieren die Reise selbst. (Autor:Norbert Lübbers)Israel: Lebendige ErinnerungPersönliche Begegnungen mit Menschen, die den Holocaust überlebthaben, wird es bald nicht mehr geben. Wie aber kann auch in Zukunftdie Erinnerung erhalten bleiben? Das haben sich vier jungeisraelische IT-Experten gefragt und eine App zur Gesichtserkennungentwickelt, die junge Menschen mit ihrem "Holocaust-Zwilling"konfrontieren soll. Es ist gleichzeitig der Versuch, die jungeGeneration in ihrer digitalen Welt zu erreichen, um sie für dieSchrecken in der wirklichen Welt zu sensibilisieren. Die 16-jährigeSchülerin Tamar Lorman hat sich diesem Experiment gestellt. (Autorin:Susanne Glass/ARD Studio Tel Aviv)Russland: GesichtserkennungDie Stadt Moskau möchte sicherer werden: Deshalb werden mehr als160.000 Überwachungskameras mit Gesichtserkennungssoftwareausgestattet. Russische Firmen sind bei der Entwicklung dieserTechnologie weit vorn, ebenso wie chinesische Unternehmen. VieleRussen stört die zunehmende Überwachung jedoch nicht. Nur wenige, vorallem politisch aktive Bürger, befürchten eine ausgeweiteteKontrolle: Die Aktivistin Aljona Popowa zieht deshalb gegen dieMoskauer Gesichtserkennung vor Gericht. (Autor: Demian von Osten/ARDStudio Moskau)Kenia: Baum gegen Mensch100 Millionen Hektar Wald sollen in Afrika bis 2030wiederaufgeforstet werden. Nachdem jahrzehntelang Wälder gerodetworden waren, sollen sie nun wieder wachsen gegen den Klimawandel.Mithilfe der kenianischen Regierung soll sich die Natur ihren Raumzurückerobern. Weg muss der Mensch, heißt es jetzt. Das Haus vonPastor Tesha Kosgeys gibt es schon nicht mehr. Eine neue Bleibe aberhat er nicht, bekommt auch keine Entschädigung. So geht es vielenSiedlern: Wo sie einst lebten, werden jetzt Bäume gepflanzt. (Autor:Norbert Hahn/ARD Studio Nairobi)Italien: Gondoliere tauchen abNormalerweise gleiten sie mit ihren schmucken Gondeln über dasWasser, die stolzen Gondoliere von Venedig. Doch nach einemgemeinsamen Tauchurlaub am Roten Meer, wo sie statt eines Schatzesalte Gummistiefel fanden, entstand die Idee, auch in Venedigs Kanälennach Müll zu tauchen. Jetzt tauchen sie schon zum zweiten Mal ab undfinden an nur einem Tag mehrere hundert Kilo Müll - Klimaanlagen,Reifen, Motorteile - alles dabei! Die Stadt Venedig unterstütztdieses Projekt und sendet zwei Botschaften in die Welt - erstens: WirVenezianer halten unsere Stadt sauber und zweitens: Auch dieTouristen sollten ihren Müll nicht in Gassen und Kanälen entsorgen.(Autorin: Ellen Trapp/ARD Studio Rom)USA: Kampf gegen AmazonSie ist eine kampfeslustige Frau. Dania Rajendra aus New York hatsich den denkbar größten Gegner gesucht, einen, der für viele längstzum Haushalt gehört. AMAZON, den reichsten Konzern der Welt. Mit zweiHalbtagskräften und einem Laptop organisiert sie von New York aus denWiderstand gegen eine Mega-Daten-Krake. Überall in den USA haben sichinzwischen solche Gruppen gebildet mit dem Ziel: bessereArbeitsbedingungen und einen Konzern, der mehr Macht hat als mancherStaat, zu begrenzen. (Autorin: Christiane Meier/ARD Studio New York)http://www.daserste.de/weltspiegelRedaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth Pressekontakt:Rückfragen an: WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4500797