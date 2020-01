Im Rahmen einer Kooperation zwischen Opel und Inno2grid können Käufer eines E-Corsa oder eines Grandland-Hybriden ab sofort eine installierte Wallbox nebst Wartungsservice gleich mitkaufen. Die erforderliche Ladeinfrastruktur ist ein Hemmschuh der Elektromobilität. Den will Opel nun für die Käufer seiner elektrifizierten Fahrzeuge aus dem Weg räumen. In Zusammenarbeit mit den Experten von Inno2grid bietet der inzwischen zu PSA gehörende Autobauer seinen Kunden drei verschiedene Komplettpakete zur Elektrifizierung ihrer PKW-Stellplätze an. Fachgerechte Heiminstallation der ...

