Die geplante Legalisierung des Online-Glücksspiels sorgt für starke Kurssteigerungen der bet-at-home-Aktie (WKN: A0DNAY). Freuen sich Aktionäre zu früh?Nach zähen Verhandlungen haben sich die Bundesländer auf einen neuen Glücksspiel-Staatsvertrag geeinigt. Doch grenzenlosem Zocken wollen sie einen Riegel vorschieben. Die Verhandlungen zogen sich wie Kaugummi, wie Du anhand des Beratungsverlaufes, den die Staatskanzlei NRW veröffentlicht hat, nachlesen kannst.

Der milliardenschwere Glücksspielmarkt in Deutschland ist in den vergangenen Jahren durch die fehlende Sicherheit ins Schlingern geraten, was am Ende dazu geführt hat, dass die Länder unter enormen Druck Ende 2019 eine Einigung gefunden haben.

Der Schwarzmarkt boomt, vor allem staatliche Lotterien verlieren Erträge - und der Staat damit extrem hohe Steuereinnahmen. Aber dennoch ist die Einigung noch nicht der vollständige Befreiungsschlag, da einige Punkte aus dem Glücksspielstaatsvertrag wie Knüppel zwischen den Beinen der privaten Anbieter wirken. Du solltest daher nach den schnellen Kursgewinnen der letzten 48 Stunden vorsichtig agieren.

Politische Korrekturen dringend notwendig

Für den Erfolg der Neuregelung wird es wesentlich darauf ankommen, dass

