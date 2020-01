Die Aufwärtsbewegung des Dow Jones Industrial Index stagniert an den zwischendurch erreichten markttechnischen Grenzen. Nach einer Unterbrechung stehen die Chancen auf eine Wiederaufnahme des Anstiegs jedoch gut. Von Andreas Büchler Der Dow bewegt sich derzeit in einem nahezu perfekten kurzfristigen Aufwärtstrendkanal (schwarz), an dessen Obergrenze er vor wenigen Tagen wieder nach Süden abgedreht ...

