...und jede Woche für eine Überraschung gut. Die Hamburger sind in Wirkstoffen für die Pharmazeutik tätig, teilweise eigenentwickelt, teilweise per Lizenz erworben oder in der 3. Variante zusammen mit anderen in einem Joint Venture aufgebaut. Dafür gibt es regelmäßige "Meilenstein-Zahlungen", je nach Ergebnissen in der Forschung.



3,8 Mrd. € Marktwert sind dafür ebenso viel wie wenig. Denn: Mit jedem erfolgreichen Medikament können die Umsätze explodieren. Evotec ist deshalb eine Erfolgswette der besonderen Art in der Pharma-Forschung.



Gewinn- oder Bilanzzahlen sind hier unwichtig. Entscheidend ist vielmehr die Qualität des Managements, in den sehr komplexen Themen der Pharmazeutik auf die richtigen Partner zu setzen.



