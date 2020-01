Die 89.000 Mitarbeiter des Autozulieferers Schaeffler dürfen keine Dienstreisen nach China antreten. Das Verbot gelte bis zum 15. Februar. Der Konzern betreibt acht Werke in China und einen Logistikstandort in Wuhan.

