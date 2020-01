Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Woche hatte es in sich: der DAX hat immerhin für kurze Zeit ein neues Allzeithoch markiert. Die gute Stimmung hielt allerdings nicht lange. Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus in China machte sich auch an der Börse bemerkbar. Außerdem blickte der Markt diese Woche auf die EZB-Ratssitzung. Was ist von der US-Notenbank in der kommenden Woche zu erwarten? Über diese Ereignisse, Marktbewegungen und weitere Termine für die kommende Woche sprechen Franziska Schimke und Viola Grebe in der Sendung "Die Woche".