(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.01.2020 - Der Zubau von Windkraftanlagen im Meer ist im vergangenen Jahr in Deutschland besser vorangekommen als an Land. Insgesamt kämpft die Branche weiterhin mit dem schwierigen regulatorischen Umfeld.Der DAX verliert am Nachmittag 0,6 Prozent auf 13.429 Punkte, belastet von Deutscher Post, Continental und SAP Für Wirecard, Infineon und Deutsche Bank geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...