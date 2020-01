DGAP-Media / 2020-01-23 / 17:54 München, den 23. Januar 2020 *Vodafone nimmt Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" TV der Your Family Entertainment AG in Pay-TV-Portfolio auf und erweitert die bestehende Kooperation im Bereich Video-on-Demand* Der preisgekrönte Pay-TV Kindersender "Fix&Foxi" der Your Family Entertainment AG (YFE) wird ab Ende Februar 2020 bei "Giga TV", dem TV-Angebot von Vodafone vertreten sein. Nach der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit im non-linearen Bereich kann jetzt auch der lineare Sender der Your Family Entertainment, "Fix&Foxi" TV, bei Vodafone im PayTV Paket "HD Premium Plus" empfangen werden. Des Weiteren wird das Video-on-Demand-Paket in der neuen Kooperation erheblich aufgestockt. So werden Kinderserien auch in verschiedenen Fremdsprachen, wie Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch und anderen Sprachen im Vodafone Angebot abrufbar sein. Die YFE kann dabei auf ein Portfolio von mehr als 3.500 Halbstunden hochwertiger und gewaltfreier Kinderprogramme zurückgreifen, welche jeweils für sich genommen mehrsprachig zur Verfügung stehen. Nach dem Gewinn des Eutelsat TV Awards als bester Kindersender ist dies ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Expansion der YFE im nationalen und internationalen Markt. "Wir haben schnell auf die Anforderung im Markt reagiert und können non-linearen Content und unseren linearen Kindersender "Fix&Foxi" TV parallel anbieten. Die YFE öffnet sich dem Markt als unabhängiger, flexibler Anbieter von hochwertigen Filmen und Serien für die ganze Familie, wie zum Beispiel "Helden der Stadt", "Urmel" oder "Der Kleine Bär". Wir freuen uns, nun auch die Kunden und Zuschauer von Vodafone mit unserem Kinder- und Familienprogrammen unterhalten zu können", so Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region wie auch in Afrika dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch, Michael Huber (CFO) und Bernd Wendeln (COO). Kontakt: Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 Email: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2020-01-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 960119 Ende der Mitteilung DGAP-Media 960119 2020-01-23

