New York (ots/PRNewswire) - Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin Co., Ltd., richtete der weltweiten chinesischen Gemeinde vor Beginn des neuen chinesischen Mondjahres, der in diesem Jahr auf den 25. Januar fällt, auf dem Times Square, New York, vom sogenannten "China Screen" aus seine Grüße aus.Der Wuliangye-Baijiu, eine klassische Spirituose des Unternehmens, beeindruckte auf dem Bildschirm vor dem Hintergrund eines strahlend roten und goldenen Feuerwerks.Der Times Square, auch als "Knotenpunkt der Welt" bekannt, blickt auf einen Tagesverkehr von 500.000 Menschen.Der Student Wang Yuan aus Peking, war von Wuliangyes Neujahrsgrüßen hellauf begeistert, und sagte aus, es fühle sich an, als habe man in einem fremden Land einen alten Freund wiedergetroffen.Liu Yao aus Jinan, Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong, erklärte, dass Wuliangye seit jeher Teil seiner Neujahrs-Erinnerungen gewesen sei.Der New Yorker Jim fügte hinzu, dass das Chinesische Neujahrsfest den Anschein erwecke, sämtliche Chinesen zusammenzubringen. Darüber hinaus sei sein Interesse am chinesischen Baijiu geweckt worden, und er hoffe, ihn bald einmal kosten zu dürfen.Für die Chinesen stellt 2020 das Jahr der Ratte dar. Als führendes Tierkreiszeichen repräsentiert die Ratte den Beginn eines neuen Zyklus. Laut des Spirituosenherstellers biete das Übermitteln der Neujahrsgrüße Wuliangye die Möglichkeit, sein Harmoniekonzept sowie den Charme des chinesischen Baijiu mit der Welt zu teilen.Mit den Neujahrsgrüßen gab Wuliangye darüber hinaus bekannt, auf der Dubai World Expo 2020 als offizieller Partner des China-Pavillons vertreten zu sein.Laut Wuliangye wird das Unternehmen als offizieller Partner ein unerlässlicher Bestandteil der Veranstaltungen des China Pavillons sein und gemeinsam mit weiteren chinesischen Marken die Bemühungen Chinas in Bezug auf weltweite gemeinsame Entwicklungsprozesse, das Schaffen einer Gemeinschaft, die eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit anstrebt, sowie die Gestaltung eines wundervollen globalen Dorfes voranzubringen.In den letzten Jahren war Wuliangye regelmäßig politisch, wirtschaftlich sowie kulturell auf bedeutenden internationalen Veranstaltungen vertreten und wurde so für ausländische Freunde zu einem unerlässlichen Vermittler chinesischer kultureller Gepflogenheiten, insbesondere der Baijiu-Kultur.Das Unternehmen erklärte, sein Konzept für die Verbreitung von Harmonie und Einklang weiterhin beizubehalten. Die Schaffung einer Spirituosen-Gemeinschaft, die an einer gemeinsamen Zukunft interessiert ist, werde unterstützt und sowohl die einheitliche Entwicklung als auch der freundschaftliche Austausch zwischen sämtlichen globalen Parteien solle gefördert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081145/Wuliangye_Times_Square.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Wuliangye Yibin Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140716/4500942