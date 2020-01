PALO ALTO (IT-Times) - Es klingt zunächst verrückt, aber der Elektroauto- und Batterie-Produzent Tesla hat seinen Wettbewerber Volkswagen (VW) in der Börsenbewertung überholt, obwohl dieser bedeutend größer ist. Es ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte von Tesla Inc. und auch von US-Automobilkonzernen...

Den vollständigen Artikel lesen ...