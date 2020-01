Bisher gibt es Volkswagens Carsharing-Dienst Weshare nur in Berlin. Jetzt soll die Elektro-Flotte auf 8.400 Fahrzeuge anwachsen. Weshare expandiert in diesem Jahr in sieben weitere Städte in Europa. Los geht es im Frühjahr mit Hamburg und Prag. Im Verlauf des Jahres soll der Dienst auch in Paris, Madrid, Budapest, München und Mailand starten, wie Volkswagen mitteilt. Insgesamt will Volkswagen seine Elektro-Flotte damit auf 8.400 Fahrzeuge aufstocken. Ein Jahr des Wachstums Im Juni war Weshare mit 1.500 E-Golfs in Berlin ...

