Netflix - der Streaming-Gigant zeigt nach den Quartalszahlen Stärke!

Symbol:ISIN:2018 ging es für Netflix vom Allzeithoch bei 423 USD bis auf 231 USD in Richtung Süden. Die am Dienstag Abend veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens ,sorgten zunächst nicht für eine Kurs-Euporie, obwohl der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Der Streaming-Pionier hat mit 167 Millionen bezahlten Abos so viele Kunden wie nie zuvor. Am Donnerstag machte Netflix nun mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam.Die Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durschnitten EMA 50 und EMA 20. Der Ausbruch über 345,55 USD könnte kurz bevor stehen. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout erfolgt, bekämen wir ein attraktives Setup. Danach könnte Netflix das GAP schließen und bis rund 380 USD nach oben laufen.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 345,55 USD abgewartet werden. Intraday ist hier auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader nach dem Ausbruch unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter der Power-Candle bei 323 USD anbieten.Meine Meinung zu Netflix ist bullisch