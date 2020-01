Anleger können künftig weniger Verluste mit Börsengeschäften steuerlich geltend machen. Was die Folgen sind - und warum sie längst nicht nur Zocker treffen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz kassiert künftig mehr Steuern von Privatanlegern - selbst wenn die von ihm so herbeigesehnte Finanztransaktionsteuer doch noch scheitern sollte. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung, die die große Koalition Ende vergangenen Jahres in aller Stille durchsetzte: Wer mit bestimmten Börsengeschäften Geld verloren hat oder wessen Aktien oder Anleihen wertlos werden, der soll nur noch Verluste von maximal 10.000 Euro pro Jahr steuerlich mit Gewinnen verrechnen können.

Offiziell geht es nur um Pleitepapiere und Termingeschäfte mit Derivaten. Das klingt harmlos, scheint nur Zocker zu treffen. So ist es aber nicht: Betroffen sind auch Langfristanleger, die Zertifikate auf Indizes halten oder ihr Wertpapierdepot gegen Währungsschwankungen mit Derivaten absichern. Dabei geht es um viel Geld: Die Börse Stuttgart, Marktführer für den Handel mit verbrieften Derivaten in Deutschland, setzte in diesem Segment im vergangenen Jahr 29,5 Milliarden Euro um - zum großen Teil mit Privatanlegern.

Von den Gewinnen, die Anleger mit solchen Zertifikaten machen, will der Bund nun einen noch größeren Anteil abschöpfen und so das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge steigern. Dabei zahlten Kapitalanleger schon bisher üppig: Allein von Januar bis November 2019 flossen aus der Abgeltungsteuer 24 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt. Klar ist: Je weniger Verluste die Anleger steuerlich mit Gewinnen verrechnen können, desto mehr nimmt Scholz ein.

Für Anleger dagegen werden bestimmte Strategien, beispielsweise der tägliche Handel mit Zertifikaten, unattraktiv. Denn viele kleine Verluste summieren sich übers Jahr. Schnell ist da die Schwelle von 10.000 Euro erreicht.Die Derivatebranche, aber auch einige Broker, stemmen sich gegen die Neuregelung. Sie fürchten, dass ihnen die Kunden weglaufen. "Es kann nicht sein, dass Anleger, die ein paar Tausend Euro einsetzen, schon nach wenigen Trades Steuernachteile haben", sagt Ingo Hillen, Chef des Düsseldorfer Brokers Sino.

Wer nur Aktien hält, ist fein raus

Mit den neuen Spielregeln für Termingeschäfte und Pleitepapiere nimmt die Bundesregierung nicht nur mehr ein, sondern macht viele Steuerrechnungen auch komplizierter. Nichts ändert sich an klassischen Aktiengeschäften. Verkauft ein Anleger eine Aktie unter Einstandspreis, kann er das Minus steuerlich mit dem Kursgewinn aus dem Verkauf einer anderen Aktie verrechnen - ohne Obergrenze. Das bleibt auch in Zukunft so, außer bei einer Pleite.

Neue Regeln gelten für den zweiten Steuertopf, den für sonstige Kapitaleinkünfte. Hier lassen sich zum Beispiel Verluste aus Zertifikaten mit Gewinnen aus diesen Papieren oder Zinsen unbegrenzt verrechnen.

Von 2021 geht das in vielen Fällen nicht mehr. Denn dann dürfen Anleger nur noch maximal 10.000 Euro Verluste aus Termingeschäften geltend machen. Was genau mit Termingeschäften gemeint ist, sagt das Gesetz nicht. Ein Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) zur Abgeltungsteuer aus dem Januar 2016 gibt jedoch ...

