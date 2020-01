TOKIO (IT-Times) - Die Softbank Group hat sich zusammen mit Partnern in einer Investmentrunde und einem dreistelligen Millionen-Dollar-Volumen am Lebensmittel-Technologie-Startup Memphis Meats beteiligt. Das Startup Memphis Meats hat in einer weiteren Finanzierungsrunde mit der SoftBank Group, Norwest...

Den vollständigen Artikel lesen ...