Microsoft will Bing ab Mitte Februar für Nutzer von Office 365 Pro Plus zur Standardsuche in Chrome machen. IT-Admins können die Installation der Erweiterung aber blockieren. Microsoft sorgt für Ärger unter seinen Nutzern. Wie US-Medien berichten, wird der Softwareriese Mitte Februar ein Update verteilen, das automatisch eine Chrome-Erweiterung installiert. Diese sorgt dafür, dass Bing zur Standardsuche in dem Google-Browser gemacht wird. Betroffen sind Abonnenten der Office-365-Version Pro Plus. Die Installation der Erweiterung erfolgt in jedem Fall, warnt etwa The ...

