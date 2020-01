Jungen Menschen stehen heutzutage so viele Möglichkeiten offen, dass sie mit ihren Entscheidungen vor allem in Finanzfragen oft überfordert sind. Wirtschaftsjournalist Henning Jauernig möchte mit seinem Ratgeber Abhilfe schaffen.? Wie geht man als junger Mensch richtig mit Geld um?? Das möchte Wirtschaftsjournalist Henning Jauernig in seinem Buch zeigen."Man hat schon genug mit Job und Privatleben um die Ohren", schreibt Henning Jauernig in seinem jüngst veröffentlichten Buch "Young ...

Den vollständigen Artikel lesen ...