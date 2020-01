LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Weltwirtschaftsforum:



"Die selbst ernannte globale Elite zieht wieder ab. In der alpinen reinen Höhenluft von Davos endet am Freitag das 50. Jahrestreffen des WELTWIRTSCHAFTSFORUMS (WEF) - und das Leben der Menschen überall sonst auf der Welt geht normal weiter. Der Grund liegt auf der Hand: Das Forum ist in erster Linie ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, eine Kontaktbörse, ein Ort, um private Deals anzubahnen. Es ist ebenso ein Ort des Austausches von Ideen, Meinungen und Überzeugungen - was an sich ja nicht schlecht ist. Es wird eben viel geredet, auch viel versprochen. In diesem Jahr debattierte der Kongress über den Klimawandel und seine verheerenden Folgen. Zwar haben viele Firmen in Davos gelobt, klimaneutral werden zu wollen. Aber: Rechtlich verbindliche Entscheidungen im Kampf gegen die Erderwärmung wurden nicht getroffen. Wie auch? Das Weltwirtschaftsforum ist schlichtweg nicht der Ort, wo solche Beschlüsse fallen (können)."