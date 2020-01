Die Angst vor dem Coronavirus erhöht den Verkaufsdruck der Anleger. Die Entscheidung der WHO, keinen Notstand auszurufen, könnte die Kurse beruhigen.

Seit seinem neuen Rekordhoch am Mittwochmorgen hat der Dax mehr als 200 Punkte verloren. Alleine am Donnerstag ging es für den deutschen Leitindex um mehr als 120 Punkte knapp ein Prozent abwärts. Setzt das Frankfurter Börsenbarometer am Freitag seinen Abwärtstrend fort? Vor dem Handelsstart sieht es nicht danach aus: Der Dax notiert auf außerbörslichen Handelsplattformen knapp ein Prozent im Plus.

Beobachter sehen den Dax seit dem Rekordhoch dennoch auf einem Konsolidierungskurs. "Nun beschert die Causa Coronavirus den Investoren zusätzliche Verkaufsargumente", sagt Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Anleger sorgen sich um die wirtschaftlichen Folgen der Lungenkrankheit für das Wachstum in China und damit auch in anderen Teilen der Welt.

Setzt sich der aktuelle Trend fort, besteht aus charttechnischer Sicht die Gefahr eines "false Breakouts", also eines Fehlsignals. Fällt der Dax nachhaltig unter die Marke von 13.343 Punkten, dem Tiefpunkt vom vergangenen Dienstag, könnten die Kurse noch deutlicher heftiger nachgeben.

Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstagabend vorerst darauf verzichtete, im Falle des Coronavirus' einen weltweiten Notstand auszurufen, könnte nach Ansicht von Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades die Kurse aber stützen. Sollte die WHO ihre Meinung ändern, würden weitere Investoren Zuflucht in als in Krisenzeiten als sicher geltenden Anlageklassen wie Bundesanleihen oder Gold suchen.

1. Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Im späten Handel stiegen einige Anleger wieder an der Wall Street ein, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) trotz der rasanten Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in China auf die Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands verzichtet hatte. An den New Yorker Aktienmärkten nahm die Angst vor dem Coronavirus daraufhin ab.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 29.160 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,2 Prozent auf 9402 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3325 Punkte zu.

2. Vorgaben aus Asien

Das Coronavirus war auch an den asiatischen Börsen Grund für Zurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...