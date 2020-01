Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Börsen und in Australien wird auch am Freitag bestimmt von der Sorge vor einer Ausbreitung des in China ausgebrochenen Coronavirus. Obgleich sich die Zahl der Todesfälle weiter erhöht hat und auch die Zahl der Infektionen steigt, stabilisieren sich die Aktienmärkte der Region nach den jüngsten Verlusten etwas.

Für etwas Zuversicht sorgen zum einen die umfangreichen Maßnahmen Pekings gegen eine Ausbreitung. In Zentralchina, dem Zentrum des Virusausbruchs, wurden mindestens acht Städte und damit Millionen von Menschen quasi abgeschottet, außerdem wurden Feierlichkeiten zu den beginnenden Neujahrsfeiertagen abgesagt. Zum anderen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

An den Börsen in Festlandchina wird am Freitag nicht gehandelt, weil dort am Samstag die Neujahrsfeierlichkeiten beginnen, die bis einschließlich 30. Januar dauern. Am Vortag waren die Kurse nochmals sehr stark gefallen, weil viele Akteure angesichts der bedrohlichen Nachrichtenlage vor der langen Feiertagspause auf Nummer sicher gingen und sich von Aktien trennten.

In Hongkong fand nur ein verkürzter Handel statt, der HSI ging dort mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Tag, knapp über dem am Vortag erreichten Einmonatstief. Auch in Südkorea ist die Börse am Berichtstag wegen des Neujahrsfests geschlossen.

In Tokio liegt der Nikkei-Index im Späthandel ebenfalls 0,2 Prozent höher bei 23.846 Punkten. Etwas Rückenwind kommt vom Yen, der von seinen Hochs am Vortag wieder etwas zurückgekommen ist. Auch darin spiegelt sich eine leicht entspannte Stimmung wider. In Sydney ist der Handel mit einer ebenfalls gut behaupteten Tendenz bereits beendet.

Fluglinienaktien etwas stärker erholt

Erholt zeigen sich in der Region Aktien der Fluggesellschaften. All Nippon Air und Japan Airlines gewinnen je 1,3 Prozent, in Sydney machten Qantas 0,9 Prozent gut und in Hongkong Cathay Pacific 0,6 Prozent.

In Hongkong berichteten Händler von höheren Kursgewinnen bei Aktien aus dem Telekommunikationssektor. China Mobile verteuerten sich um 2,5 Prozent und China Unicom um 0.9 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten verliert die Aktie des Elektromotorbauers Nidec nach einem Gewinnrückgang im zurückliegenden Quartal 2,4 Prozent. Ein gleichzeitig mitgeteilter Aktienrückkauf der Japaner stützt den Aktienkurs dabei noch etwas.

Cimic erholten sich in Sydney um 3 Prozent. Das Papier hatte am Vortag stärker unter Druck gestanden, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, sich aus dem Geschäft im Nahen Osten zurückzuziehen, wodurch das Nachsteuerergebnis 2019 deutlich geschmälert wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.090,50 +0,04% +6,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.830,39 +0,15% +0,59% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertagspause Schanghai-Comp. Feiertagspause Hang-Seng (Hongk.) 27.940,45 +0,15% +0,48% 09:00 (verkürzt) Straits-Times (Sing.) 3.240,02 +0,17% +0,96% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.572,81 -0,10% -0,90% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:27 EUR/USD 1,1049 -0,1% 1,1056 1,1084 EUR/JPY 121,00 -0,1% 121,08 121,44 EUR/GBP 0,8421 -0,0% 0,8425 0,8437 GBP/USD 1,3121 -0,0% 1,3122 1,3141 USD/JPY 109,51 -0,0% 109,53 109,58 USD/KRW 1167,24 -0,1% 1168,60 1167,50 USD/CNY 6,9366 +0,4% 6,9366 6,9302 USD/CNH 6,9239 -0,1% 6,9335 6,9277 USD/HKD 7,7726 -0,0% 7,7730 7,7729 AUD/USD 0,6845 +0,0% 0,6842 0,6873 NZD/USD 0,6614 -0,1% 0,6619 0,6596 Bitcoin BTC/USD 8.308,01 -0,9% 8.387,01 8.576,26 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 55,85 55,59 +0,5% 0,26 Brent/ICE 62,30 62,04 +0,4% 0,26 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.560,96 1.563,25 -0,1% -2,29 Silber (Spot) 17,80 17,80 +0,0% +0,00 Platin (Spot) 1.004,70 1.004,70 0% 0 Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,0% -0,00 ===

