The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2CN04 OBERBANK 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APL5 DZ BANK CLN E.9849 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WV0 DZ BANK IS.A1273 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3811 LB.HESS.THR.CARRARA01A/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB3845 LB.HESS.THR.CARRARA01M/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3886 LB.HESS.THR.CARRARA01P/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YN0 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8387 LDSBK.SAAR IHS S.838 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8395 LDSBK.SAAR IHS S.839 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013479748 THALES 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US00724PAA75 ADOBE 20/23 BD00 BON USD NCA XFRA US00724PAB58 ADOBE 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA USP78625EA73 PET. MEX. 20/31 MTN REGS BD00 BON USD NCA XFRA USP78625EB56 PET. MEX. 20/60 MTN REGS BD00 BON USD NCA XFRA US00724PAC32 ADOBE 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US00724PAD15 ADOBE 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US13607GLZ53 CIBC TOR 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA XS0911599701 TMK CAPITAL 13/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1953826622 CEB 19/24 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA XS2059543921 MANGROVE LUX 19/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2105716554 PHARMING GRP 20/25 CV BD01 BON EUR NCA XFRA XS2106022754 TURK.IS BK 20/30 FLR MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2108987517 CHILE 20/40 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2109766126 SAUDIARABIEN 20/25 MTN BD01 BON USD N