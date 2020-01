FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000CIZ9 CORIZON LTD

WT7 XFRA US98885R2031 DTEK WESTENE.GDR REGS/1/4

UWQ XFRA US94946T1060 WELLCARE HEALTH PL.DL-,01

3T9 XFRA AU0000025231 PENSANA METALS LTD

XFRA CA38866T1093 GRAPHENE 3D LAB INC.

XFRA US82640U1079 SIERRA ONCOLOGY DL-,001

TA5 XFRA NO0010689326 TARGOVAX AS NK -,10

EMETALS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de