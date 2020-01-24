Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 24.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2AF8Q ISIN: AU000000CIZ9 Ticker-Symbol: 0KI 
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
EMETALS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EMETALS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DTEK WESTENERGY
DTEK WESTENERGY JSC GDR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DTEK WESTENERGY JSC GDR0,8200,00 %
EMETALS LIMITED--
G6 MATERIALS CORP0,0260,00 %
PENSANA METALS LTD0,097+3,76 %
SIERRA ONCOLOGY INC0,318-9,66 %
TARGOVAX ASA0,790-18,39 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC312,00+2,63 %