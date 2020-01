Die US-Fluglinie American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, NASDAQ: AAL) schüttet am 19. Februar 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents aus. Record date ist der 5. Februar 2020. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet damit unverändert 0,40 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,80 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,39 Prozent (Stand: 23. Januar 2020). Das Unternehmen ist ...

