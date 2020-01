Nach der Korrektur in den vergangenen Tagen hat die Aktie von Morphosys am Donnerstag Stärke gezeigt. Die Aktie ging mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 120,40 Euro aus dem Handel und war damit die drittstärkste Aktie des Tages im MDAX. Auch am Freitagmorgen kann die Aktie leicht zulegen. Am Mittwoch hatten noch schwächere Umsätze bei Johnson & Johnson mit dem Partnerprojekt Tremfya für Unsicherheit gesorgt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach den Quartalszahlen ...

