Newmont Mining (NEM): Gold-Aktie mit Potential nach oben

Interessante Chartformation lädt ein zum Breakout-Trade bei Newmont Mining. Die Aktie knabbert gerade an einer Widerstandslinie und will in die nächste Etage.

NEM ISIN: US6516391066Mit knapp 17 Prozent überzeugte die Aktie im insgesamt positiv gestimmten Edelmetallmarkt. Zum Jahreswechsel 2019 / 2020 erreichte der Kurs das letzte Pivot-Hoch bei etwas über 44,00 USD, konsolidierte dann etwas bis auf 41,50 USD und notiert momentan in einer Widerstandslinie am zuvor genannten Jahresendniveau. Der 20er-EMA ist in greifbarer Nähe, so dass sich Spannung für den nächsten Schub nach oben aufbaut.Newmont Mining gehört zu den weltweit bedeutendsten Unternehmen im Goldbergbau, beschäftigt sich aber gleichzeitig mit dem Abbau von Silber, Kupfer und Zink. Die Förderstätten liegen rund um den Globus verteilt. Auf Grund der Chartformation gehört die Aktie auf jede Gold-Watchlist. Die überkaufte Lage auf dem Gesamtmarkt könnte bei den sogenannten „sicheren Häfen“ wie den Edelmetallaktien zu weiteren Kurssteigerungen führen. Das Unternehmen wurde 1916 in New York gegründet, hat seinen Sitz aber seit 1989 in Denver / Colorado berichtet am 20. Februar über seine aktuelle Geschäftsentwicklung. Unseren Swingtrade sollten wir bis dahin erfolgreich abgeschlossen haben.Die Spanne zwischen dem Widerstand bei 44,10 USD und dem steigenden 20er-EMA verengt sich zusehends. Ein Überschreiten dieser Widerstandslinie würden wir als Kaufsignal interpretieren und den Stopp Loss bei 43,05 USD setzen. Das maximale Risiko liegt damit bei 1,05 USD. Für das Kursziel nehmen wir zunächst an, dass der kommende Schub nach oben etwa den gleichen Abstand wie zum letzten Pivot-Tief hat. Damit würden wir bei 46,70 USD landen und kommen auf ein CRV von 2,5. Wenn die Entwicklung noch dynamischer verläuft, könnten wir gar auf das Pivot-Tief bei 57,94 USD aus dem Jahre 2012 zurückgreifen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/newmont-mining-nem-gold-aktie-mit-potentialnach-oben/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NEM.