NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestle von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 118 auf 107 Franken gesenkt. Das Management habe in den zurückliegenden drei Jahren gute Arbeit gemacht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Kurs sei dies nun eingepreist. Bei Unilever sieht der Experte derzeit mehr Aufwärtspotenzial./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 19:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 19:32 / ET



CH0038863350

