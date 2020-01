FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticket-Vermarkter und Konzernveranstalter CTS Eventim baut sein Europageschäft mit zwei Übernahmen in der Schweiz aus. Wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird die Mehrheit an der Gadget Entertainment AG und Wepromote Entertainment Group Switzerland AG gekauft. An beiden Firmen übernehme CTS 60 Prozent. Nach der Transaktion sollen die Geschäfte von Gadget, Wepromote und der bereits zu CTS gehörenden ABC Production zur neuen Gesellschaft Gadget abc Entertainment Group AG zusammengelegt werden.

Mit den Zukäufen stärke das Münchener Unternehmen das Engagement im Schweizer Live-Bereich. Das Veranstaltungsportfolio werde durch die Transaktionen um circa 400 bis 500 Konzerte im Jahr und Musikfestivals erweitert. Angaben zum Preis machte CTS nicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/err

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 01:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.