MÜNCHEN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Event-Konzern CTS Eventim kauft zwei Schweizer Unternehmen und bündelt dort seine Aktivitäten. CTS übernehme jeweils 60 Prozent der Anteile an Gadget Entertainment sowie Wepromote Entertainment, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in München mit. Damit sichert sich CTS Eventim unter anderem das Open Air St. Gallen.



CTS will beide gekauften Gesellschaften mit der eigenen Tochter ABC Production AG zusammenlegen. So richte CTS seine Aktivitäten im Schweizer Live-Bereich "neu und effizient" aus, sagte Chef Klaus-Peter Schulenberg. Das Management des neuen Unternehmens sollen die fu?nf verbleibenden Verkäufer bilden, welche 40 Prozent der Anteile halten./fba/jha/

