BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 138,80 (133,40) EUR - 'UNDERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT DAIMLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 (52) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 175 (150) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 119,00 (112,80) CHF - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 28,00 (28,50) EUR - 'OVERWEIGHT'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1675 (1600) PENCE - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 33 (30) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 3900 (3800) PENCE - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PETS AT HOME AUF 280 (255) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 25,50 (24,50) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT NESTLE AUF 'HOLD' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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