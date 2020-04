Der französische Medienkonzern Vivendi hat in den ersten drei Monaten dank der guten Entwicklung in seiner Universal Music Group (UMG) den Umsatz hochgeschraubt.Der Quartalsumsatz legte von 3,46 Milliarden auf 3,87 Milliarden Euro zu, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Die Universal Music Group trug 1,77 Milliarden zum Quartalsumsatz bei, im Vorjahresquartal waren es 1,5 Milliarden Euro. Die Coronavirus-Pandemie habe insgesamt nur begrenzte Auswirkungen auf die Einnahmen im Quartal ...

