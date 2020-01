flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im März-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX kam in den letzten Handelstagen wieder deutlicher zurück. Deutlich bedeutet in diesem Fall gar mehr als deutlich, denn das Jahreshoch vom 08. Januar 2020 lag immerhin mit 65,40 US-Dollar um mehr als 10 US-Dollar je Fass höher. Die wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten der EIA wiesen auf einen leichten Lagerabbau von nur 0,41 Millionen Fass hin, obwohl die Konsensschätzungen von einem Abbau von 1,01 Millionen Fass ausgingen. Dies trug zur Enttäuschung bei den Rohölbullen bei. Zusätzlich zeigte man sich marktweit durch eine Reihe von Anlageklassen aufgrund der raschen Ausbreitung des Corona-Virus besorgt.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 15. Januar 2020 bei 57,42 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 19. Januar 2020 bei 59,77 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 55,98/56,53/56,87/57,42/57,98 und 58,32 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 54,53/54,18/53,64 und 53,30 US-Dollar auszumachen.

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Mar20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Mar20

