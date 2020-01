NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 68 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal des Chipherstellers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 erscheine konservativ./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 00:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 00:59 / EST



US4581401001

