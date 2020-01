Die aktuell längste Serie: Coca-Cola mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Donnerstag Verbio mit 16,76% auf 12,96 (386% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,34%) vor Paion mit 9,87% auf 2,56 (748% Vol.; 1W 20,75%) und Under Armour mit 3,46% auf 21,23 (109% Vol.; 1W 0,19%). Die Tagesverlierer: paragon mit -12,31% auf 20,30 (138% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,37%), Hochtief mit -8,04% auf 108,60 (416% Vol.; 1W -5,65%), SLM Solutions mit -7,59% auf 12,90 (113% Vol.; 1W -6,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (1668,21 Mio.), Novo Nordisk (1577,83) und Coca-Cola (1487,27). Umsatzausreisser nach oben ...

