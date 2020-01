FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Freitag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der marktführende März-Future fällt gegen 8.20 Uhr um 0,5 auf 13.481 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.488,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.515 und das Tagestief bei 13.473 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 4.400 Kontrakte.

Damit verteidigt der Future die Aufschläge aus dem Späthandel vom Donnerstag. Dreh- und Angelpunkt ist laut Marktanalysten der Widerstand bei 13.547 Punkten, dessen Überwinden einen Anlauf an das neue Allzeit-Hoch bei 13.647,5 Punkten auslösen sollte. Eintrüben würde sich die Situation unter der Unterstützung bei 13.360 Punkten.

January 24, 2020

