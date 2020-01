In fünf europäischen Städten werden Verkehrsdaten über Sensoren erhoben, die in den Wohnungen engagierter Bürger installiert sind. Die Sensoren bestimmen die Anzahl und Geschwindigkeit aller passierenden Fußgänger und Fahrzeugnutzer. Mit simplen Sensoren auf Basis von Raspberry Pi, einer Stromversorgung über Micro-USB und einer Einbindung in die heimischen WLANs seiner Gastgeber will ein EU-Projekt die Zahl und die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in den Städten Madrid, Dublin, Cardiff, Ljubljana und Leuven bestimmen. WeCount: der Name ist Programm Telraam-Gerät im installierten Zustand. (Foto: TML) Im ersten Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...