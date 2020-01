Zweifelsfrei herrscht seit Jahren ein ungebrochener Aufwärtstrend beim Euro-Bund Future, bis auf wenige Jahre mit zwischengeschalteten Konsolidierungsphasen läuft die Rallye in dem Index wie am Schnürchen gezogen und erlaubte es ein Hoch bei 178,86 Euro in 2019 zu markieren. In den letzten vier Monaten allerdings stellte sich eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung drück auf ein Unterstützungsniveau von 170,00 Euro ein, an dem wieder deutliches Kaufinteresse zu erkennen ist. Doch die Erholungsbewegung reichte lediglich an den Eröffnungskurs aus dem letzten Monat heran, für ein weiteres Kaufsignal auf kurzfristiger Ebene muss genau dieses Niveau überwunden werden.

Weitere Gewinne möglich

Für ein regelrechtes Kaufsignal mit einem Ziel bei zunächst 175,00 Euro muss das Niveau von mindestens 172,85 Euro überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen weiteres Aufwärtspotenzial bis an 175,00 Euro freisetzen, vielleicht gelingt es sogar in den Bereich von 176,04 Euro im Zuge einer Erholungsfortsetzung ...

