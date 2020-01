Original-Research: SBF AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SBF AGUnternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 24.01.2020 Kursziel: 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningVorläufige Geschäftszahlen oberhalb der Erwartungen bestätigen SBFs Rückkehr auf den Wachstumspfad SBF hat am Dienstag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die ergebnisseitig deutlich über unseren Prognosen liegen. Zweistelliges Umsatzwachstum untermauert avisierten Turnaround: Die Gesamtleistung des Konzerns stieg infolge der ungebrochen erfreulichen Auftragslage um 17,0% auf rund 17,2 Mio. Euro und damit im Rahmen unserer Erwartungen (MONe: 17,3 Mio. Euro). Nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit spürbare Umsatzeinbußen verzeichnete (CAGR 2016-2018: -17,2%), ist dem Management mit dem erzielten Niveau somit wie angekündigt erlösseitig die Trendwende gelungen. Profitabilitätssteigerung deutlich stärker als erwartet: Der Jahresüberschuss (vor etwaigen bilanziellen Bewertungseffekten) konnte nach Unternehmensangaben 'nahezu verdoppelt werden', was einem Niveau von rund 2,8 Mio. Euro entspricht und damit deutlich über unserer bisherigen Schätzung liegt (2,5 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen zur Mindestbesteuerung und unserer Annahmen für das Finanzergebnis sowie planmäßige Abschreibungen dürfte SBF folglich ein EBITDA von ca. 4,0 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 3,2 Mio. Euro erzielt haben. Hieraus ergeben sich entsprechende Margen von 23,4% (2018: 15,0%, MONe: 20,9%) bzw. 18,8% (2018: 10,7%, MONe: 16,3%). Neben ersten Skalierungseffekten und einer reduzierten Personalkostenquote infolge des signifikanten Stellenabbaus in 2018 dürfte für die Margenausweitung vor allem die Materialkostenquote verantwortlich sein, die geringer als vom Management erwartet ausfiel und somit auch deutlich unterhalb unserer bisherigen Schätzung von 45,5% (2018: 48,9%) liegen sollte. Das erzielte Profitabilitätsniveau verdeutlicht u.E., dass die umgesetzten Optimierungen der Produktionsprozesse und Ablaufstrukturen bei der operativen Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH zu erheblichen Effizienzsteigerungen geführt haben, die unsere bisherigen Annahmen übertreffen. Wir passen daher unsere Schätzungen auf der Kostenseite für den gesamten Bewertungszeitraum an, sodass dem Modell zur Berechnung des Terminal Value nun eine EBIT-Marge von 16,5% (zuvor: 14,0%) zugrunde liegt. Fazit: SBF hat mit der Vorlage erfreulicher Geschäftszahlen unsere Erwartungen übertroffen. Während das im vergangenen Jahr abgeschlossene Restrukturierungsprogramm auf der Kostenseite eine noch stärker als erwartete Wirkung zeigt, veranschaulicht das erzielte zweistellige Umsatzwachstum das attraktive Potenzial des Unternehmens innerhalb des strukturell wachsenden Bahntechnikmarkts. Nach Einarbeitung der gestiegenen Margenerwartungen und Fortschreibung des DCF-Modells erhöhen wir unser Kursziel auf 5,50 Euro (zuvor: 4,00 Euro), stufen die Aktie in Anbetracht des substanziellen Kursanstiegs in den vergangenen Wochen (+80% seit Mitte Dezember 2019) jedoch auf 'Halten' ab. Nichtsdestotrotz sind wir vom strukturellen Investment Case unverändert überzeugt und sehen im Falle steigender Visibilität der kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten im Laufe der kommenden Monate weiteres Upside-Potenzial für unsere konservativen Umsatzprognosen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 