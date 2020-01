Vancouver (British Columbia), 24. Januar 2020. East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM - "East Africa", "EAM" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Tibet Huayu Mining Co. Ltd. ("THM") ein Update bezüglich der Pläne und aktuellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erschließung und der Errichtung der Minen Mato Bula und Da Tambuk im Konzessionsgebiet Adyabo erhalten hat. Nach Unterzeichnung der Aktienkaufvereinbarung, mit der die Transaktion für Adyabo offiziell abgeschlossen und die Eigentumsverhältnisse von Tigray Resources Inc. - 70 % im Besitz von THM und 30 % im Besitz von EAM - bestätigt wurden, wurde EAM über den aktuellen Stand der Vorbereitungen von THM für die Errichtung der Minen bei Adyabo informiert. Gemäß der Vereinbarung übernimmt THM 100 % der Kosten für die Errichtung der Minen.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die nun abgeschlossen ist, hat THM dem Unternehmen mitgeteilt, dass die Bauarbeiten auf der Liegenschaft im März 2020 aufgenommen werden.Die Eckdaten der Vereinbarung beinhalten:- EAM hat bei Abschluss der Transaktion eine Barzahlung von 1,2 Millionen US-Dollar erhalten und behält eine Nettogewinnbeteiligung von 30 %.- THM wird 100 % des Kapitalaufwands finanzieren und als Betreiber des Minenerschließungsprogramms sowie der Bergbauarbeiten fungieren.- Der Kapitalaufwand für den Bau wird auf 54 Millionen US-Dollar für Mato Bula und auf 34 Millionen US-Dollar für Da Tambuk geschätzt (siehe EAM-Pressemeldung vom 30. April 2018).- EAM hält nach wie vor die Explorationsrechte auf die gesamte aussichtsreiche Mineralisierung in seinen Konzessionsgebieten außerhalb der aktuellen Ressource.Aktuelle EPCM-Aktivitäten (Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten und Projekt- und Baumanagement)Detaillierte technische Planung: TRI unterzeichnete mit Yantai Orient Metallurgical Design and Research Institute Co. Ltd., einem technischen Planungsunternehmen, einen Dienstleistungsvertrag für das Gold-Kupfer- und Silber-Bergbauprojekt Mato Bula. Im Rahmen der überarbeiteten Machbarkeitsstudie wurden die Planungsarbeiten für den Bau abgeschlossen und TRI wurde ein vorläufiger Bericht vorgelegt. Der Bericht wird derzeit von den leitenden Ingenieuren von THM geprüft.Vorbereitungen für die MinenerschließungZugangsstraße: Die Vermessungen für die Zugangsstraße wurden vom Planungsteam durchgeführt und der Straßenbau wird voraussichtlich im März 2020 beginnen.Budget: Das Budget 2020 für die Bauarbeiten wurde erarbeitet und der Geschäftsleitung von THM zur Genehmigung vorgelegt.Parallele Erschließung von Mato Bula und Da Tambuk: TRI wird das Gold-Bergbauprojekt Da Tambuk voraussichtlich parallel zu Mato Bula erschließen. Das Erschließungsprogramm für Da Tambuk und Mato Bula beruht auf den Erschließungsplänen, die in den Untersuchungsberichten der NI 43-101-konformen wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA") von TRI vom November 2017 vorgeschlagen wurden (siehe Pressemeldung vom 30. April 2018).Nächste Schritte- Abschluss der Machbarkeitsstudie für Mato Bula und Da Tambuk, die dem Staatsminister für Bergbau und Energie zur Bewertung und Genehmigung vorgelegt werden soll;- Umsiedlung der im Bereich des Bergbauprojekts ansässigen Bauern auf Grundlage der Empfehlungen des unabhängig verfassten Umsiedlungsaktionsplans und im Einklang mit den Regierungsprotokollen;- Beschaffung der wichtigsten Gerätschaften für die Verarbeitungsanlage;- Auswahl und Beauftragung eines qualifizierten Vertragspartners.Über East Africa MetalsEast Africa besitzt in Afrika vier vollständig genehmigte und für die Erschließung bereite Gold- und Basismetallprojekte. In den vergangenen sieben Jahren war East Africa in der Lage, den Ausbau der Explorationskonzessionen des Unternehmens von der Entdeckung über die Ressourcendefinition und das Genehmigungsverfahren bis hin zur Erschließung in einem Tempo zu absolvieren, das man in den wachstumsstarken Rohstoffsektoren selten sieht. Die Leistungen im Rahmen der von East Africa geplanten und umgesetzten Explorationsprogramme sind beachtlich - nicht nur im Hinblick auf den knappen Zeitrahmen, innerhalb dem der Meilenstein erreicht wurde, sondern auch im Hinblick auf die extrem niedrigen Kosten, die für die Entdeckung angefallen sind.East Africa's assets include four, fully permitted, development ready gold and base metal projects in Africa. Over the past seven years East Africa has been able to advance the Company's exploration assets through the discovery phase, resource definition and permitting through to development phase at a pace that is seldom seen in emerging resource sectors. Globale Ressourcen in den afrikanischen Projekten von East Africa Metals:Projektressourcen (Au + AuÄq Metallunzen)ProjektRessourcen-kategorieAu + AuÄq UnzenProjekt Adyaboangezeigt446.000abgeleitet551.000Projekt Harvestangezeigt469.000abgeleitet426.000Projekt Handeniangezeigt721.000abgeleitet292.000*Nähere Einzelheiten finden Sie in der beiliegenden Tabelle zu den Projektressourcen von East Africa MetalsWeitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.Für das Board of Directors:Andrew Lee Smith, P.Geo., CEO 