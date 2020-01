Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenschluss an seine zuletzt positive Tendenz an und erholt sich damit von dem Rücksetzer am Vortag. Nachdem sich die Wall Street am Donnerstag bis zum Handelsschluss von ihren anfänglichen Verlusten erholt hatte, wird dies als eine gute Vorgabe für den hiesigen und ...

