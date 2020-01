Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Schweizer Gadget Entertainment AG mit Sitz in Zürich und übernimmt in diesem Zusammenhang auch 60 Prozent der wepromote Entertainment Group Switzerland AG mit Sitz in St. Gallen. Mit der Akquisition intensiviert CTS EVENTIM das Engagement im Schweizer Live Bereich und baut die Geschäftsaktivitäten dort signifikant aus. Gleichzeitig ordnet CTS EVENTIM das operative Geschäft in der Schweiz neu. Nach der Transaktion legen Gadget ...

