Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihen Italiens konnten in den letzten Tagen leichte Renditerückgänge verbuchen, so die Analysten der Helaba.Anscheinend führe der Rücktritt Luigi Di Maios als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung nicht unmittelbar zu einer Regierungskrise. Die am Sonntag anstehenden Regionalwahlen könnten die politischen Probleme jedoch wieder verstärken. Der 10J-Spread von BTPs gegenüber Bunds habe sich gestern auf knapp 160 BP eingeengt und liege damit unterhalb der Aufwärtstrendlinie von September letzten Jahres. Die Pendants in Portugal und Spanien würden momentan rund 65 BP über deutschen Titeln rentieren. (24.01.2020/alc/a/a) ...

