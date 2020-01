Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank beließ bei der gestrigen Ratssitzung die Zinssätze erwartungsgemäß unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Viele hätten von Präsidentin Christine Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz einen weniger taubenhaften Ton und mehr Informationen zu einer Strategieüberprüfung erwartet. Laut der EZB-Chefin bestünden Risiken für das Wirtschaftswachstum und eine lockere Geldpolitik sei unerlässlich. Lagarde sei sich offensichtlich der beschränkten Handlungsmöglichkeiten und der Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik der EZB bewusst und sie fordere eine expansive Fiskalpolitik in den Ländern, die hier noch über einen Spielraum verfügen würden. EUR/USD sei während der Pressekonferenz von der schmalen Handelsbandbreite der letzten Tage nach unten ausgebrochen und bewege sich heute Morgen um 1,1050. Die Einkaufsmanagerindices aus dem Euroraum dürften am Vormittag weitere Impulse geben, wenn sie von der Prognose einer leichten Verbesserung abweichen würden. (24.01.2020/alc/a/a) ...

